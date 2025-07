Juventus, colpo clamoroso! Pedullà sgancia la bomba: “Contatti per…”

La Juventus vuole spingere sull’acceleratore per alcuni grandi obiettivi di calciomercato. Primo tra tutti, l’attaccante. E se parliamo di attacco e di obiettivi di mercato della Juve, allora il nome in cima alla lista è sempre quello di Randal Kolo Muani del PSG.

I bianconeri puntano forte sulla volontà del giocatore, che è quella di tornare a giocare a Torino. Nel frattempo il club parigino starebbe aprendo all’ipotesi di prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili, ma c’è ancora da trovare la quadra giusta. E intanto cresce anche il pressing di alcuni club di Premier League che corteggiano Kolo Muani.

A tal proposito, tramite il proprio sito ufficiale, il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione scrivendo: “Da diversi giorni è in corso un pressing con il Paris Saint-Germain per sbloccare la vicenda Kolo Muani, possibilmente – così vorrebbe la Juve – con il rinnovo del prestito e un riscatto per la prossima estate. Kolo Muani ha altre proposte ma vuole la Juve e per questo motivo il club bianconero sta cercando gli incastri giusti. Ma nello stesso la Juve deve farsi trovare pronta in caso di contrattempi e valuta altre piste“. Ecco allora che il giornalista ha svelato altre indiscrezioni su un altro possibile colpo in attacco.

Juve, altro obiettivo di calciomercato: le ultime news da Pedullà

L’esperto di mercato infatti ha poi aggiunto: “Nelle ultime ci sono stati dialoghi perlustrativi con gli agenti di Nunez, seguito a lungo dal Napoli. La Juve si è informata su ingaggio e fattibilità, Nunez ha altre proposte (piace anche all’Al-Hilal), ormai a Liverpool non ha un futuro, e si può lavorare per un prestito oneroso con riscatto obbligato. Ma per il momento precedenza a Kolo Muani…”. Occhio dunque alla pista Darwin Nunez, che rappresenterebbe una concreta alternativa di calciomercato a Kolo Muani in ottica Juventus.