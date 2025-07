Folle annuncio di mercato: “Addio Juventus, vado al Napoli!”

Nelle ultime ore stanno circolando news e indiscrezioni di calciomercato veramente pesanti che riguardano diverse big di Serie A. In questo caso ci concentriamo su alcune notizie che riguardano in particolare Juventus e Napoli, le cui strategie di mercato si starebbero intrecciando su diversi fronti.

Un esempio è rappresentato da Fabio Miretti, centrocampista italiano classe 2003 di proprietà della Juve che è finito nei radar del club azzurro. Un profilo che piace particolarmente a Conte, che in Miretti vedrebbe un giocatore di prospettiva con il quale poter completare la mediana a costi contenuti.

Non è però dello stesso avviso la Juventus, che vede nel ragazzo un elemento importante e non da svendere a buon mercato. Ecco perché i bianconeri per ora avrebbero chiuso al passaggio di Miretti in Campania. Ma non solo. Gli intrighi di calciomercato tra Juve e Napoli infatti riguarderebbero anche un altro nome eccellente. E stavolta De Laurentiis potrebbe veramente riuscire a fare lo sgambetto alla Vecchia Signora.

Niente Juve: il colpaccio di calciomercato può farlo il Napoli

Sfumato Ndoye, promesso sposo del Nottingham Forest, il Napoli sarebbe infatti piombato su Jadon Sancho in uscita dal Manchester United. Lo ha riferito calciomercato.com, secondo cui gli azzurri sarebbero tornati concretamente in corsa per l’esterno offensivo inglese che è da tempo nel mirino della Juventus. I bianconeri non riescono a chiudere anche perché sono frenati da diverse situazioni spinose in uscita (da Nico Gonzalez a Weah, passando per i vari Douglas Luiz, Vlahovic e altri ancora). Ecco allora che il Napoli potrebbe veramente approfittare della situazione e soffiare il colpaccio di calciomercato ai rivali della Juve. Sempre secondo i colleghi di calciomercato.com, il DS azzurro Giovanni Manna avrebbe avuto un contatto con gli agenti di Sancho nelle scorse ore. Occhio dunque al possibile scippo di mercato del Napoli ai danni della Juventus.