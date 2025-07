Juventus, colpaccio confermato: “Guardate chi vogliono comprare!”

Il calciomercato della Juventus è tutt’altro che chiuso e si continua a lavorare per dare a Igor Tudor una rosa all’altezza delle ambizioni stagionali. Le necessità sono numerose: bisogna cedere i tanti esuberi (alcuni decisamente molto pesanti e ingombranti) ma anche acquistare i tasselli giusti per completare la formazione bianconera in ogni reparto. Per uno in particolare la Juve ha già deciso che farà un colpo di mercato veramente importante.

Gli obiettivi di calciomercato nel mirino della Juventus

Una delle priorità assolute della Signora è il centrocampo, un reparto su cui la Juve intende intervenire. Con Douglas Luiz in uscita, Tudor ha chiesto un mediano di spessore, e la dirigenza ha messo sotto osservazione diversi profili per rinforzare la linea centrale.

Tra i nomi in lizza per la mediana ci sono l’ex Milan Franck Kessié (attualmente all’Al-Ahly), il brasiliano André del Wolverhampton, Florentino Luis del Benfica, Sander Berge del Fulham, Ederson dell’Atalanta e Yves Bissouma del Tottenham. Il nome in cima alla lista di mercato della Juventus però è sempre quello di Morten Hjulmand dello Sporting. Il danese è molto apprezzato da Tudor, ma costa anche moltissimo: circa 60 milioni di euro. Comolli si sta muovendo per tentare di abbassare le pretese economiche del club portoghese, ma nel frattempo occhio anche a un altro nome che piacerebbe sempre molto allo stesso Tudor.

Nelle scorse ore infatti è tornato di moda anche il nome di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, 28 anni, è stato da poco riscattato dal Fenerbahce per una cifra di circa 12 milioni di euro versata alla Fiorentina. Tuttavia, il club turco non si opporrebbe a una sua cessione per una somma vicina ai 15 milioni. Certamente molto più abbordabile rispetto a quella richeista dallo Sporting Lisbona per Hjulmand. La Juve valuta e sfoglia la margherita, ma non ci sono dubbi: alla fine farà un colpo decisamente importante per completare il proprio centrocampo.