Gira una folle voce di calciomercato: “Dalla Juventus va al Milan!”

Come vi raccontiamo ormai da tempo, il Milan continua a monitorare con grande attenzione diverse situazioni in uscita dalla Juventus. Tra tutte, la più calda riguarda Dusan Vlahovic, da settimane nel mirino rossonero per rinforzare il reparto offensivo. Il centravanti serbo è infatti il primo nome sulla lista di calciomercato di Allegri per l’attacco del nuovo Milan. Ma non è tutto. Stando alle ultime news di mercato che stanno rimbalzando in queste ore, oltre all’attaccante bianconero, il Milan avrebbe messo gli occhi anche su un altro profilo proveniente da Torino.

Non solo Vlahovic: altro obiettivo di mercato del Milan dalla Juve

In attesa di novità su Ardon Jashari – trattativa sempre più ingolfata con il Bruges – la dirigenza rossonera sta valutando diverse alternative per il centrocampo. E nelle ultime ore, tra i vari nomi circolati, è spuntato anche quello di Weston McKennie. Il centrocampista americano, classe ’98, potrebbe rappresentare una soluzione interessante per Allegri, che lo conosce bene e ne apprezza la duttilità. Già abituato ai dettami tattici del tecnico livornese e alla Serie A, McKennie rappresenterebbe il profilo ideale per completare la mediana rossonera. E c’è di più.

L’eventuale operazione sarebbe anche agevolata da un elemento tutt’altro che secondario: il contratto di McKennie è infatti in scadenza nel giugno 2026 e le trattative per un possibile rinnovo sarebbero in fase di stallo. La Juventus potrebbe quindi decidere di cederlo già in questa finestra di calciomercato per evitare il rischio di perderlo a zero tra un anno. E il Milan, che osserva tutto con grande attenzione, potrebbe tentare il colpo a sorpresa, portando a termine un’altra operazione clamorosa sull’asse con i bianconeri.