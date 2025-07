Di Gregorio al City? Arriva l’annuncio pesantissimo | Juventus

Nuovi aggiornamenti importanti relativi al calciomercato della Juventus. Le ultime voci parlano chiaro: qualcosa di grosso sarebbe dietro l’angolo

Si cerca il pertugio per sbloccare il calciomercato. E il pertugio, per la Juventus, come per tante altre squadre, è sempre lo stesso: le cessioni. La società bianconera, infatti, pur non vivendo un momento di particolare crisi economica, deve stare attenta a far quadrare i conti. I milioni investiti la scorsa estate per far decollare il progetto Thiago Motta, infatti, non hanno fruttato granché. E dopo l’esonero dello stesso tecnico, Exor è dovuto intervenire per fare un aumento di capitale. La qualificazione in Champions League aiuta ma non risolve il problema: per acquistare, serve cedere. Ci sono una serie di giocatori che risultano tra i partenti – da Vlahovic a Weah, da Nico Gonzalez a Douglas Luiz fino a Mbangula – ma poi ci sono anche quei giocatori che, pur non essendo in partenza, hanno mercato. Ad esempio? A sorpresa, Michele Di Gregorio.

Calciomercato Juventus, la decisione che fa impazzire i tifosi

La Juventus difficilmente avrà posizioni aprioristiche per qualunque dei giocatori della sua rosa. Forse – ma è bene sottolineare forse – fa eccezione solamente Kenan Yildiz su cui c’è voglia di costruire un progetto di lunghissimo corso. Ecco perché la notizia che il Manchester City sarebbe sulle tracce di Michele Di Gregorio è da tenere sotto grandissima attenzione. Il club bianconero non ha lanciato nessun segnale di voler salutare, dopo un solo anno di titolarità, l’ex portiere del Monza. Tuttavia, bisogna seguire il mercato. E questo, dice che a Pep Guardiola piace molto il portiere classe 1997. Il quale, tuttavia, avrebbe una posizione ben chiara nel merito. Ed è quella che viene raccontata dall’edizione cartacea di Tuttosport: Di Gregorio dice no al Manchester City. Digre, infatti, secondo quanto ci viene riferito, non avrebbe alcuna intenzione di valutare l’addio e sarebbe entusiasta di proseguire la sua avventura in bianconero. Ha le idee chiare, il ragazzo. Guardiola è avvisato.