Juventus, colpo vicinissimo: Sky Sport dà l’annuncio

In casa Juventus si lavora per provare a costruire qualcosa di particolarmente grosso. Ossia, che possa dare concretamente una mano al club bianconero. Le voci che circolano in questo senso, parlano chiaro.

Nuovi aggiornamenti importanti in casa Juventus, tutti parlano di calciomercato. Questo, perché Comolli e Modesto non sembrano volerne sapere di fermarsi e per questo stanno cercando di pianificare nel modo migliore possibile le prossime mosse. In questa direzione, almeno, vanno tutte le voci e che parlano di quello che potrebbe succedere da qui a breve. Nello specifico, infatti, sembra che la Juve sia pronta ad affondare delle mosse fondamentali.

Calciomercato Juventus, le ultimissime da Sky Sport

Per capire meglio quello che potrebbe succedere, oggi vogliamo riportarvi quelle che sono le parole di Baiocchini che su Sky Sport ha fatto il punto della situazione proprio su quello che potrebbe succedere in casa Juventus. Ecco cosa ha detto:

“Kolo Muani può diventare un’opportunità concreta per la Juventus in qualsiasi momento, ma più si va avanti nel mercato e più aumentano le chance di chiudere l’operazione alle condizioni giuste. Il Paris Saint-Germain non lo considera parte del progetto e questo gioca a favore della Juve, che continua a trattare per ottenere un nuovo prestito, magari con cifre leggermente più alte sul prestito oneroso e un obbligo di riscatto che possa andare bene anche ai francesi. Il piano della Juventus è chiaro: arrivare a Kolo Muani. Non è detto che questa sia la settimana decisiva, ma i contatti proseguono. Il vero obiettivo resta quello di cedere Vlahovic e sostituirlo con l’attaccante ex Eintracht. Al momento, però, non ci sono sviluppi concreti su Vlahovic: il Milan resta una possibile destinazione, ma al momento è piuttosto defilata“.