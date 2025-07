Juventus, clamoroso annuncio improvviso: “Vlahovic ha deciso!”

Il calciomercato della Juventus in questo momento è frenato da alcune situazioni pesanti, prima tra tutte quella relativa al futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, ormai quasi un separato in casa alla Juve, ha un ingaggio pesantissimo ed è in scadenza di contratto il prossimo giugno. La Signora non vuole assolutamente perderlo a zero e vuole piazzarlo sul mercato nel corso di questa estate, ma le difficoltà sono veramente grosse.

I contatti con l’entourage di Vlahovic vanno avanti, con Comolli intento a trovare una soluzione con Ristic, agente del classe 2000. La Juventus è anche pronta quasi a “svendere” il cartellino di Dusan per una cifra intorno ai 20 milioni di euro pur di liberarsi del problema. Ma in queste ultime ore sono arrivate nuove indiscrezioni decisamente pesanti: Vlahovic infatti avrebbe preso una drastica decisione sul proprio futuro.

Juve, Vlahovic condiziona il calciomercato: assist al Milan?

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic avrebbe ormai preso una decisione definitiva: non intende prolungare il proprio contratto con la Juventus, attualmente in scadenza a giugno 2026. Una scelta che sembra aprire concretamente le porte al Milan. Sempre secondo il quotidiano infatti, Vlahovic sarebbe infatti intenzionato ad aspettare una mossa dei rossoneri, dando la precedenza al club di via Aldo Rossi rispetto ad altre possibili destinazioni. Un assist per la dirigenza milanista, che potrebbe approfittarne per affondare il colpo. A tal proposito, la prossima settimana potrebbe essere cruciale per sbloccare la situazione, mentre Massimiliano Allegri continua a insistere su un punto: il numero 9 ideale per rinforzare il nuovo attacco del Milan è proprio Dusan Vlahovic.