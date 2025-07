Ciao Juventus, vado al Milan: annuncio clamoroso di mercato

La Juventus ed il Milan potrebbero essere a breve al centro di alcune questioni di calciomercato abbastanza calde e importanti. Ci sono aggiornamenti pesanti su cui vale la pena ragionare.

Calciomercato Juventus, occhio all’affare con il Milan

Il calciomercato della Juventus sembra essere in rapida ascesa. Tutto lascia pensare che le prossime mosse di Comolli e Modesto possano davvero fare la differenza in vista della prossima stagione ed è anche per questo motivo che in queste ore non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere da qui a breve. Nello specifico, sono arrivate delle novità pesantissime che potrebbero davvero dare un senso diverso a questa estate. E di mezzo, come avrete capito, c’è il Milan.

Aggiornamenti pesanti: sono quelli che hanno come protagonista assoluto Dusan Vlahovic. Stiamo parlando di un giocatore che s’è impuntato e che – nonostante qualcuno sul web vada in giro a raccontare balle – non sembra avere nessuna possibilità di essere re-integrato all’interno del progetto Juventino.

Ecco il motivo per cui in queste ore si continua a parlare di Milan. Con un aggiornamento e delle parole abbastanza scottanti: “Per quanto riguarda la questione attacco (del Milan ndr), Vlahovic resta una pista da monitorare con grande attenzione. Un’operazione che potrebbe decollare negli ultimi giorni di mercato. I 20 milioni chiesti dalla Juventus non sono un problema. L’ostacolo grosso è rappresentato dall’ingaggio dell’attaccante serbo che per trasferirsi in rossonero dovrà necessariamente abbassare le pretese“. Cosa che da quanto ci risulta sarebbe possibile. Lo stesso Dusan sa bene che restare un anno fermo (questo succederebbe restando alla Juventus) potrebbe essere rischioso. E allora il Milan sale tra le opzioni. Ora più che mai.