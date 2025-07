Calciomercato Inter, colpo da paura: raggiunto l’accordo!

Il calciomercato dell’Inter resta al centro delle voci e delle possibili soprese. In questo senso l’argomento più scottante in assoluto sembra essere rappresentato dal fatto che Oaktree voglia dare una forte accelerata.

L’Inter farà bene a tenersi pronta. In vista della prossima stagione le novità non mancheranno. Tutto lascia pensare che possano esserci delle sorprese niente male ed è anche per questo motivo e per questa ragione che nelle prossime ore si attendono dei colpi di scena niente male. A questo proposito, occhi bene aperti: arrivano grosse novità.

Calciomercato Inter, novità pesantissime: accordo ad un passo

Secondo quanto viene riferito in queste ultimissime ore da Bergamo, infatti, per Lookman Oaktree avrebbe detto di sì. A Marotta, alla dirigenza. Ci sarebbe l’accordo anche da parte della dirigenza ad alzare l’offerta per portare a Milano Ademola. E’ una questione molto semplice: servono più soldi. E la notizia è che l’Inter, questi soldi, è pronta a mettersi sul tavolo della Dea. Una buona notizia per tutti. Per il giocatore, per l’Atalanta (che verrà accontentata) e per l’Inter che si sta per portare a casa un giocatore fortissimo. Aggiornamenti sono attesi a breve. L’Inter, però, è pronta all’affondo.