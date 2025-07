Addio Inter, clamoroso: “Può andare alla Juventus!” | Calciomercato

Non si placano le news di calciomercato che intrecciano strategie e obiettivi di Inter e Juventus. I due club rivali effettivamente sono legati da tanti temi di mercato, tra idee, suggestioni clamorose e anche possibili sorprese inedite. Tra i nomi più caldi in ballo, ad esempio, c’è anche quello di Vlahovic.

Come vi abbiamo già raccontato nelle scorse ore infatti, Marotta si sarebbe mosso sottotraccia con l’entourage del serbo con l’intento di far svincolare il classe 2000 mandandolo a scadenza di contratto il prossimo giugno per poi portarlo a Milano a parametro zero. Una classica mossa di mercato “alla Marotta”, che rappresenterebbe però un vero smacco dell’Inter nei confronti della Juve. Occhio però, perché tra i nomi che ballano tra le due big di Serie A ce n’è anche un altro veramente importante. E stavolta sarebbe la Vecchia Signora ad essere pronta allo sgambetto di calciomercato ai danni dei nerazzurri.

Occhio Inter: la Juventus tenta il sorpasso per un grosso obiettivo di calciomercato

Se c’è un nome che sta infiammando il mercato sia di Juve che di Inter negli ultimi tempi, è senza dubbio quello del gioiellino classe 2006 Giovanni Leoni del Parma. Sia bianconeri che nerazzurri infatti sono letteralmente pazzi del talento italiano, che però costa davvero tanto. Per quanto riguarda l’Inter, Leoni è un’espressa richiesta di Chivu, che lo ha allenato nei mesi scorsi proprio a Parma. Ma è proprio la cifra richiesta dal club gialloblù a frenare Marotta e Ausilio, che per ora sono concentrati su altri grossi obiettivi di mercato. Ecco allora che la Juve sarebbe pronta a una nuova mossa a sorpresa per soffiare il colpo ai rivali.

Stando a quanto riferito da La Stampa infatti, Comolli e Modesto hanno proposto al Parma di barattare un congruo sconto sul prezzo del cartellino di Leoni in cambio della possibilità di lasciare il difensore in prestito ai gialloblù ancora per una stagione. Una proposta che sarebbe piaciuta ai vertici del club emiliano e che potrebbe sbloccare la trattativa in favore della Juventus. L’Inter dunque è avvisata: i bianconeri potrebbero mettere la freccia e completare il sorpasso per il colpo Leoni.