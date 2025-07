Follia Milan: si parla di un colpaccio dal Manchester United! | Calciomercato

Come è ben noto a tutti, il Milan deve ancora completare il suo calciomercato estivo con diversi colpi di spessore. Allegri attende rinforzi in praticamente tutti i reparti e Tare è al lavoro per accontentarlo e completare la rosa a sua disposizione. Di lavoro da fare ce n’è parecchio ancora.

Il grande colpo a centrocampo pare intanto sempre più a un passo, con Jashari sempre più vicino a vestirsi di rossonero. Il Milan vuole chiudere entro breve questa estenuante telenovela di calciomercato per poi concentrarsi con forza su altri obiettivi prioritari.

Tra questi, ovviamente, c’è anche il terzino destro. Dopo aver coperto la fascia sinistra con Estupinan, che sarà l’erede di Theo Hernandez, adesso Tare deve consegnare ad Allegri anche il titolare a destra. Doué è il preferito, ma costa tanto. Ci si proverà fino alla fine, ma si valutano anche possibili alternative. E poi? Poi attenzione massima anche al reparto avanzato.

Milan, possibili sorprese di mercato in attacco

Per chiudere al meglio il calciomercato in entrata, i rossoneri prenderanno sicuramente un nuovo centravanti, ma potrebbero puntare anche su un rinforzo sugli esterni. Per quanto riguarda la punta, Vlahovic è il preferito ma c’è da convincere la Juventus e da limare le distanze per l’ingaggio del serbo.

Per le fasce, invece, si attendono delle uscite per operare in entrata. Ma si sonda comunque il mercato internazionale alla ricerca di occasioni. Una di queste sarebbe al Manchester United, che ha rimesso sul mercato il brasiliano Antony dopo il prestito molto positivo al Betis. Stando alle ultime news di calciomercato, il classe 2000 avrebbe aperto al possibile trasferimento in Serie A e il Milan lo avrebbe attenzionato. Antony potrebbe rappresentare una ghiotta occasione, soprattutto a fine mercato. Nome nuovo da tenere dunque in considerazione in ottica rossonera.