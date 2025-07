Clamoroso Inter, annuncio da brividi: “Colpo dalla Juventus!”

Il calciomercato di Inter e Juventus pare destinato a incrociarsi più volte nel corso di questa calda estate. Effettivamente, stando alle ultime news che stanno rimbalzando in queste ore, ci sono diversi nomi che potrebbero infiammare l’asse di mercato tra Juve e Inter.

Il primo, senza dubbio, è quello del giovanissimo gioiello classe 2006 Giovanni Leoni, obiettivo concreto sia di nerazzurri che di bianconeri per la difesa. Per lui il Parma spara alto, ma Inter e Juventus rimangono comunque in agguato. Il derby di mercato poi potrebbe proseguire anche per un altro nome a sorpresa.

Come riferito in Inghilterra dal portale ‘Sports Boom’ infatti, le due big di Serie A avrebbero adocchiato anche Boubacar Kamara, duttile centrocampista difensivo dell’Aston Villa. Stando alle indiscrezioni inglesi, Inter e Juve avrebbeo intensificato i contatti con l’entourage del francese, che per ora non ha intenzione di rinnovare con il proprio club. Ma il vero grande intrigo di calciomercato tra bianconeri e nerazzurri riguarda un altro nome pesantissimo.

Inter, Marotta pensa al colpaccio di calciomercato dalla Juventus

Parliamo di Dusan Vlahovic. Tornano infatti a rimbalzare alcune indiscrezioni secondo cui Beppe Marotta, autentico re dei colpi a parametro zero, stia spingendo affinché il centravanti rimanga a Torino fino a scadenza di contratto per poi portarlo a Milano – sponda nerazzurra – a costo zero la prossima estate. Sia Marotta che Ausilio avrebbero avuto dei contatti con l’agente di Vlahovic per prospettargli questo scenario di mercato, che rappresenterebbe un enorme sgambetto dell’Inter ai danni della Juve. Pista da non sottovalutare e da seguire con estrema attenzione.