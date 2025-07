Calciomercato Juve, all’improvviso! Vlahovic scambiato con…

Aggiornamenti pesantissimi in casa Juventus relativi al calciomercato e nello specifico a Dusan Vlahovic: ecco cosa c’è da sapere

Se c’è una croce, quella è Dusan Vlahovic. Dalla sua condizione, quindi dal modo in cui verrà sciolto il dubbio relativo il suo futuro, passa un bel pezzo del calciomercato della Juventus. La società, infatti, sa bene che è dinanzi ad un gioco pericoloso con il tempo: bisogna cedere il calciatore adesso, durante questa sessione di calciomercato, per evitare che vada in regime di svincolo e che quindi lasci la Juventus a costo zero. Sarebbe una minusvalenza gravissima per le casse del club visto che il giocatore era arrivato dalla Fiorentina per una cifra di oltre 70 milioni di euro. La situazione è questa: Vlahovic dice no all’Arabia Saudita e alla Turchia. Dice sì al Milan che però non ha la forza economica per accontentare né lui né la Juve. E quindi ecco il pericolo: quello di una permanenza fino allo svincolo. Sullo sfondo di questo rischio, però, ecco che prende forma una ipotesi clamorosa.

Calciomercato Juventus: Vlahovic per… clamorosa ipotesi di scambio

Secondo quanto ci viene riferito, Dusan Vlahovic sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid. Simeone stima il serbo da tempi non sospetti e pensa a lui per rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione. E non è finita qua. Perché, siccome alla Juventus – di contro – piace un calciatore dell’Atletico Madrid, ecco che prende quota l’ipotesi di un super scambio. Alla Juventus, infatti, piace Nahuel Molina.

Con l’arrivo di Joao Mario – e in attesa della cessione di Weah al Marsiglia – l’argentino andrebbe a completare, apportando esperienza e forza, il reparto della fascia di destra. Per i Colchoneros, il cartellino del terzino argentino campione del mondo vale circa 30 milioni di euro. Più o meno – considerato il contratto ancora breve – come quello di Vlahovic. Sarebbe un gioco a somma zero che potrebbe accontare tutti e che libererebbe la Juve dal monstre ingaggio di Vlahovic.