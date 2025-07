Calciomercato Juve – Accordo raggiunto: è fatta

Le nuove indiscrezioni in casa Juventus rendono bene l’idea: il calciomercato sta entrando nel vivo. Ecco le ultimissime

A piccoli passi, certo, ma il calciomercato della Juventus sta andando avanti. Dopo l’ingaggio di Jonathan David, attaccante canadese, già bomber del Lilla dove ha segnato valanghe di gol, è arrivata un’altra bella notizia. Ossia, l’ufficialità della permanenza di Francisco Conceicao. Pur non trattandosi di un volto nuovo, possiamo considerare questa mossa alla stessa stregua di un vero e proprio acquisto. Mister Igor Tudor era stato chiaro con la sua dirigenza: lasciatemi lavorare ancora col ragazzo. Accontentato. E ora? Rimane ancora da puntellare l’attacco. Nel ruolo di centravanti, dove si attende l’uscita di Dusan Vlahovic per un nuovo colpo, ma anche sugli esterni. Dopo Conceicao, infatti, la Juventus potrebbe chiudere per un’altra ala offensiva. La notizia era nell’aria da tempo, ma ora – forse – ci siamo per davvero.

Calciomercato Juventus: è fatta per il prossimo acquisto? Si tratta di…

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Juventus sarebbe nelle condizioni per chiudere l’affare Jadon Sancho. L’inglese è stato inseguito per mesi e con lui subito si è trovato l’accordo di massima sula base di 6 milioni a stagione. Il ragazzo è motivatissimo: non vede l’ora di arrivare alla Juventus dove proverà, dopo stagioni in chiaroscuro in Premier League, a rilanciarsi e quindi a riaffermarsi. Anche con il Manchester United la situazione si è messa bene. Si può chiudere. Ma… c’è un ma.

La Juventus non vuole sbagliare e Damian Comolli, saggio padre di famiglia, vuole fare le cose fatte bene. Né ingolfare la rosa, né appesantire le casse. Ecco perché, prima di affondare e chiudere la trattativa che dovrebbe portare Jadon Sancho a Torino, si vuole aspettare l’uscita di Nico Gonzalez. L’esterno ex Fiorentina non ha convinto appieno e Tudor ha avallato la cessione. Piace in Arabia Saudita e la Juve aspetta una offerta ufficiale. Sistemato questo aspetto, si potrà portare a dama l’operazione Sancho.