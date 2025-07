Juventus, Di Marzio lancia la bomba di calciomercato

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione parlando del calciomercato della Juventus e di quello che potrebbe succedere su più fronti. Le ultime novità in tal senso, fanno rumore. E neanche poco.

Calciomercato, la Juventus si muove: le ultime news

La Juventus smuove il proprio calciomercato. Ha tutta l’intenzione di non restare impalata ad aspettare lo scoccare degli eventi. Ed è anche per questo motivo che in questi giorni non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere. Secondo quelle che sono le nostre indiscrezioni, esiste la seria possibilità che su Kolo Muani possano arrivare degli aggiornamenti particolarmente importanti. E quelli che Di Marzio ha dato, sono secondo noi fondamentali.

“I bianconeri vogliono riportare Kolo Muani a Torino, puntando sulla volontà del giocatore. La Juve lavorerà alle condizioni ritenute consone e attende di scoprire se il PSG aprirà al prestito per il giocatore”. Eccole, le parole di Gianluca Di Marzio. Che in pratica, ha fatto capire molto chiaramente che la voglia della Juventus sarebbe quella di puntare tutto sulla voglia del calciatore. Grossa attenzione, dunque. Novità sono attese già nelle prossime settimane. Quando tutto sarà assolutamente più chiaro.