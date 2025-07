Juventus, colpo a sorpresa! Mediaset dà l’annuncio improvviso

La Juventus ha ancora tanto da fare in ottica calciomercato. Gli obiettivi da centrare sono tanti per consegnare a Tudor una rosa competitiva e completa in ogni reparto. In queste ore la Juve sta spingendo sempre per l’esterno offensivo (con Sancho nel mirino) e attende news sul fronte dell’attaccante (Kolo Muani sempre il preferito). Ma c’è ovviamente anche molto altro che sta bollendo in pentola.

Ad esempio, a centrocampo. Tudor vuole un nuovo mediano di spessore, che dovrà essere fatto a maggior ragione con l’uscita di Douglas Luiz, che non si è presentato in ritiro ed è fuori dal progetto tecnico bianconero. I nomi in ballo sono davvero tanti per il centrocampo della Signora.

Si va dall’ex Milan Franck Kessié dell’Al-Ahly al brasiliano André del Wolverhampton, passando per i vari Florentino Luis del Benfica, Sander Berge del Fulham ed Ederson dell’Atalanta. Tra questi, poi, spiccano in particolare i nomi di Morten Hjulmand dello Sporting, che sarebbe il preferito e il profilo attualmente più caldo sul taccuino della Juventus, e di Yves Bissouma del Tottenham, prima alternativa al danese. Entrambi, comunque, hanno un costo decisamente elevato. Occhio dunque anche ad altre possibili sorprese di mercato. Una di queste è stata rilanciata nelle ultimissime ore da SportMediaset.

Nuovo obiettivo di calciomercato della Juventus per il centrocampo

Sul sito ufficiale di Mediaset infatti, si può leggere: “Sul taccuino dei dirigenti è finita una vecchia conoscenza della Serie A, Sofyan Amrabat. Il 28enne centrocampista marocchino è stato riscattato dal Fenerbahce che ha versato nelle casse della Fiorentina 12 milioni di euro, ma i turchi non alzerebbero un muro alla sua cessione in cambio di una quindicina di milioni. Il nodo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio: l’ex Viola chiede 4 milioni, un po’ troppi per i parametri bianconeri. Igor Tudor sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte, ma anche l’Atalanta sta sondando il terreno. Secondo Tuttosport, però, la Juventus avrebbe un asso nella manica: il serbo Filip Kostic, in uscita dalla Continassa, che il Fenerbahce vorrebbe riabbracciare dopo la felice esperienza della passata stagione. Un intreccio che potrebbe agevolare la trattativa per portare Amrabat a Torino“. Attenzione dunque a questa pista di mercato per il centrocampo della Juve.