Inter, è fatta! Di Marzio annuncia: “Accordo raggiunto” | News

Il calciomercato dell’Inter continua a far parlare. In queste ore non si fa altro che lavorare su quello che potrebbe succedere da qui al prossimo futuro. E in questo senso arrivano novità davvero molto pesanti.

Aggiornamenti di calciomercato, novità sull’Inter: Beppe Marotta e Piero Ausilio continuano a muoversi ad una velocità assolutamente significativa. Ecco il motivo per cui in queste ore non si fa altro che parlare di quella che potrebbe essere la prossima mossa.

Calciomercato Inter, il punto di Gianluca Di Marzio

Secondo qualcuno, quella decisiva. In tal senso, quello che ci risulta è assolutamente netto e chiaro: esiste la possibilità che vendendo qualcuno, si possa arrivare a degli acquisti con più velocità. E questo, è quello di cui ha parlato Di Marzio.

Attraverso il proprio sito web ufficiale, il noto giornalista ha fatto il punto della situazione. Svelando che sarebbe vicinissimo – c’è l’accordo – per l’addio di Buchanan. Andrà al Villareal e questo dovrebbe portare nelle casse dell’Inter quasi 9 millioni di euro. Soldi utili per andare a tentare – dice Di Marzio – l’assalto a Lookman. Eccola, dunque, quella che potrebbe e dovrebbe essere la prossima mossa dell’Inter. Esiste la volontà di tentare un approccio chiaro anche in questa trattativa. Lookman, ora, deve essere preso. E l’Inter, questo, lo sa molto bene.