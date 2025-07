Inter, colpo vicinissimo! Pedullà: “Vi posso dire che…”

Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione parlando di quello che potrebbe succedere in sede di calciomercato in casa Inter. Le indiscrezioni che filtrano rendono bene l’idea.

Pedullà non ha dubbi: il calciomercato dell’Inter vivrà momenti importanti da qui alle prossime settimane. Ecco il motivo per cui il compito di chi fa informazione, è quello di tentare di capire quello che potrebbe accadere nell’arco di qualche tempo. Nello specifico, secondo quello che ci è parso di capire, sembra che il nome in cima alla lista dei nerazzurri sia solo ed esclusivamente uno.

Calciomercato Inter, ecco le ultime novità

Stiamo ovviamente parlando di Lookman. Un nome svelato dal Corriere dello Sport che poi ha trovato conferme anche nelle parole di Ausilio. A fare il punto della situazione ci ha pensato Alfredo Pedullà. Che sul proprio sito web ufficiale ha svelato quello che potrebbe succedere su questo fronte. Ecco cosa ha dichiarato.

“L’Inter ha incassato una ventina di milioni dalle cessioni di Stankovic al Brugge e di Buchanan al Villarreal, chiaro indizio rispetto alla possibilità di aumentare l’offerta per il nigeriano dell’Atalanta, alzando la proposta iniziale di 40 milioni. Ribadiamo quanto abbiamo già svelato, con 45 più 5 si chiudere (…). Lookman sta mantenendo un atteggiamento molto professionale con il suo attuale club, sempre presente per le terapie, evidentemente in attesa di una svolta che nella sua testa si chiama solo Inter”. Solo l’Inter nella mente. Marotta, può affondare.