“Dalla Juventus al Napoli!”: Pedullà sgancia la bomba di mercato

Juventus e Napoli sono sempre tra le squadre più attive in questo caldo calciomercato estivo. I bianconeri sono alle prese con diverse situazioni spinose: dai casi Vlahovic e Douglas Luiz, fino ai tantissimi obiettivi di mercato in entrata ancora da centrare. Se la passano un po’ meglio gli azzurri, che hanno già chiuso diversi colpi importanti ma che hanno ancora voglia di intervenire per rinforzare la rosa a disposizione di Conte.

Un nome accostato in queste ore al Napoli è ad esempio quello di Sterling, che l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha confermato in un video sul proprio canale YouTube, sottolineando: “Gli azzurri stanno lavorando sottotraccia da tempo per Sterling, che resiste come piano parallelo e alternativo a Ndoye”. Poi Pedullà si è soffermato anche su un altro nome in orbita Napoli, che stavolta però potrebbe arrivare direttamente dalla Juventus.

Napoli, possibile colpo di calciomercato dalla Juve: le ultime news da Pedullà

Il giornalista ha infatti dichiarato: “Mi chiedete di Fabio Miretti e se il Napoli può affondare per questo colpo di mercato dalla Juve. Io vi posso dire quello che so: lui ha 2/3 richieste dall’Italia e qualcosa all’estero. E’ normale che Miretti andrebbe al Napoli di corsa, ma comunque lì non giocherebbe e non avrebbe la visibilità che avrebbe altrove. Ditemi voi dove lo mettiamo tra i vari De Bruyne, McTominay, Lobotka, Anguissa. Sarebbe quindi un’alternativa. Ma è un affare che a livello di tempistica non si svilupperà entro breve. Se ne riparlerà più avanti, quando il Napoli avrà risolto il nodo dell’esterno offensivo. Aspettiamo e vediamo”.