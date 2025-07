Follia di mercato, esplode la bomba: “Dalla Juventus al Milan!”

Quando si parla di calciomercato, come ben sappiamo, le sorprese e i colpi di scena posso sempre essere dietro l’angolo. Lo sanno molto bene anche club di prestigio della nostra Serie A come Juventus e Milan, sempre al centro di tantissime indiscrezioni e suggestioni di mercato. E mai come in questa estate, tra le varie news ce ne sono anche parecchie che riguardano intrecci importanti tra i due club.

L’esempio più noto e palese è l’intrigo di calciomercato che riguarda Dusan Vlahovic. Il bomber serbo, diventato quasi un esubero alla Juve, rappresenta per il Milan un vero e proprio sogno di mercato. Come abbiamo avuto già modo di sottolineare nei giorni scorsi, Vlahovic è infatti il primissimo nome sulla lista di Allegri per l’attacco rossonero. Qui, però, arriva il clamoroso colpo di scena emerso nelle ultimissime ore. Lo stesso Allegri infatti avrebbe fatto anche un’altra richiesta a sorpresa al Milan. Una richiesta che, ancora una volta, coinvolge direttamente la Juventus.

Milan-Juve, non solo Vlahovic: altro intreccio di calciomercato

Secondo quanto riportato da La Repubblica, adesso anche il Milan avrebbe manifestato un certo interesse per Randal Kolo Muani, attaccante francese in uscita dal PSG che la Juve sta provando a riconfermare in bianconero dopo il prestito dello scorso gennaio. Allegri infatti apprezza molto Kolo Muani per la sua rapidità e per la capacità di adattarsi a diversi ruoli nel fronte d’attacco, oltre che per le sue caratteristiche tecniche e atletiche. Per questo avrebbe indicato pure il classe ’98 come possibile obiettivo di calciomercato per il “suo” Milan, tentando di scipparlo alla Juve. Pista comunque complicata, visto che il giocatore ha dato assoluta priorità proprio alla Vecchia Signora. Inoltre su Kolo Muani ci sono gli occhi di vari club di Premier League, come Chelsea, Newcastle e Manchester United.