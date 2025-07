Chiesa torna alla Juventus? Annuncio clamoroso poco fa

Il calciomercato scalda i motori, a livello nazionale ma anche europeo. Ha fatto discutere, ad esempio, nelle scorse ore, la decisione di Arne Slot, manager del Liverpool, di non convocare Federico Chiesa per il ritiro estivo. Pur facendo clamore una notizia del genere, non può dirsi completamente inaspettata.

L’italiano, infatti, è stato utilizzato con il contagocce nella vincente passata stagione dei Reds. A riprova di questo un aneddoto che ha fatto sorridere nei mesi scorsi: la festa dello scudetto ha rischiato di essere senza medaglia per Chiesa. Da regolamento, infatti, questa viene assegnata con un minimo di 5 presenze ma al giorno della premiazione, il suo tabellino segnava solo 4. Poi è sceso in campo un’altra volta e la medaglia è arrivata. Insomma, un piccolo segnale di quanto il giocatore non convinca il Liverpool che infatti, ora, lo ha messo alla porta. E dove può andare, allora, Federico Chiesa? Alla Juventus, forse? Proviamo a rispondere.

Chiesa alla Juventus: ecco che cosa sappiamo | News calciomercato

Da quando è arrivata la notizia dell’esclusione, Federico Chiesa è finito al centro di tantissime voci di calciomercato. Molte di queste lo vorrebbero di ritorno in Serie A, il campionato che lo ha conclamato e reso grande. La Juventus è una opzione? Senza troppi fronzoli: no, per ora. Chiesa è andato via solamente una estate fa perché l’allora allenatore, Thiago Motta, ha preferito puntare su altri giocatori. Difficile ricucire uno strappo del genere, oltre al fatto che nel 3-4-2-1 di Tudor troverebbe spazi che non andrebbero a esaltare appieno le sue caratteristiche. E poi c’è il nodo dei nodi: l’ingaggio. Chiesa guadagna sei milioni di euro al Liverpool e la Juventus sta lavorando per ridurre il tetto ingaggi, difficilmente arriverà a mettere sul piatto un salario del genere per un giocatore che viene da un anno negativo. Insomma, ipotesi Juventus molto remota per Federico Chiesa.