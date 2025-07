Calciomercato Napoli, è tutto vero: “Colpo dalla Juventus in arrivo!”

Il Napoli continua a lavorare alacremente sul mercato con l’intento di consegnare ad Antonio Conte una squadra sempre più forte e competitiva. E dopo i vari De Bruyne, Lang, Lucca, Beukema e Marianucci, il club di De Laurentiis guarda anche ad altri grossi obiettivi di calciomercato per completare la rosa azzurra. Uno è senza dubbio l’esterno offensivo del Bologna Dan Ndoye. Attenzione però anche a un altro nome che potrebbe infiammare il mercato del Napoli direttamente dalla Juventus.

Napoli, obiettivo di mercato concreto dalla Juve: i dettagli

In casa azzurra si pensa a rinforzare ancora anche il reparto di centrocampo. E a tal proposito, Conte avrebbe in mente un giocatore bianconero che gli piace particolarmente per qualità, caratteristiche, duttilità e prospettive.

Stiamo parlando di Fabio Miretti, 21enne di proprietà della Juventus che nell’ultima stagione ha militato al Genoa in prestito. Rientrato a Torino, ora il Napoli lo avrebbe veramente messo nel mirino vedendo in lui un profilo giovane, di qualità e dal futuro importante, oltretutto italiano e che ha già maturato un’ottima esperienza in Serie A. Un giocatore che, come detto, piace molto proprio a Conte. Del possibile colpo del Napoli dalla Juve ha parlato anche SportMediaset, che ha svelato importanti dettagli sull’operazione.

Sul proprio sito ufficiale infatti, SportMediaset sottolinea: “Il profilo di Miretti, che il ds Manna conosce bene, è gradito a Conte per la capacità di giocare in diversi ruoli in mezzo al campo […] Nell’ultima stagione al Genoa quando non è stato fermato dagli infortuni è stato uno dei punti fermi prima di Gilardino e poi di Vieira, ma nonostante questo sembra non rientrare nei piani tecnici e tattici dei bianconeri con Tudor in panchina. Per questo motivo il Napoli è pronto a un’offerta da circa 10-15 milioni di euro per chiudere l’affare, stabilendo se per un trasferimento a titolo definitivo o per un prestito con obbligo di riscatto”. Pista di calciomercato dunque assolutamente concreta in ottica Napoli, che potrebbe veramente pescare il jolly in casa Juventus.