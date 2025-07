Juventus, colpo di scena Vlahovic: arriva l’annuncio improvviso!

Il caso Vlahovic sta bloccando il calciomercato della Juventus, che vuole assolutamente risolvere la questione il prima possibile. In una maniera o nell’altra. La situazione legata all’attaccante serbo continua infatti a rappresentare un ostacolo significativo per la Juve e per i movimenti di mercato bianconeri.

Proprio per cercare di sbloccare la vicenda, la Vecchia Signora ha in programma un nuovo confronto con l’agente del giocatore, Darko Ristic. Si tratterà con ogni probabilità di un faccia a faccia diretto nelle prossime ore, con l’obiettivo di mettere fine a questa impasse e soddisfare tutte le parti in causa. Ma attenzione perché, stando alle ultime news, in queste ore ci sarebbe stato un passo avanti clamoroso e potenzialmente risolutivo per delineare il futuro prossimo di Vlahovic.

Colpo di scena Juve: decisione pesante su Vlahovic

Stando infatti a quanto riferito da Tuttosport, il club bianconero avrebbe già trovato un accordo di massima con il procuratore dell’attaccante classe 2000 sulla buonuscita da garantire al giocatore: si parla di una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni di euro complessivi. Una mossa a sorpresa e che potrebbe veramente sbloccare la situazione. A fronte di questo, infatti, bisognerebbe “solamente” trovare un club pronto a investire su Vlahovic. E a tal proposito, occhio a una squadra in particolare.

Parliamo ovviamente del Milan, con Allegri che sogna di tornare ad allenare Vlahovic anche a Milano. I rossoneri avrebbero infatti messo in preventivo un grande colpo in attacco da circa 25 milioni di euro, proprio quelli richiesti dalla Juventus per il centravanti serbo. Se Vlahovic e il suo entourage, una volta incassata la buonuscita, si ammorbidiranno sulla questione ingaggio, allora l’affare potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. Situazione sempre bollente e da seguire con attenzione.