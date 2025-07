Inter, colpo da pazzi… dal Napoli! Gira una voce folle | Calciomercato

La situazione in casa Inter è sempre in evoluzione per quanto riguarda questo calciomercato estivo. L’asse di mercato più caldo in queste ultime ore è ovviamente quello con l’Atalanta per Ademola Lookman. I nerazzurri di Milano spingono per chiudere la trattativa con l’aiuto dello stesso attaccante classe ’97 che pare pronto a tutto pur di trasferirsi alla corte di Chivu.

Dal canto suo l’Atalanta chiede uno sforzo in più all’Inter dal punto di vista economico: la differenza tra domanda e offerta si attesta sempre intorno ai 10 milioni di euro. Si continuerà a trattare per Lookman, ma nel frattempo stanno circolando anche altre indiscrezioni di calciomercato che riguardano l’Inter, alcune anche decisamente clamorose.

Inter, nuovo folle obiettivo di calciomercato dal Napoli

Dall’attacco, infatti, si passa al centrocampo, dove non sono escluse possibili sorprese nel corso dell’estate. E se Calhanoglu potrebbe rimanere, occhio a Frattesi che rimane un nome sempre molto chiacchierato sul mercato. L’Inter, dal canto suo, continua a sondare le possibilità che offre il calciomercato. E una in particolare, proveniente da Napoli, potrebbe intrigare i nerazzurri.

Parliamo di Zambo Anguissa, altro big della nostra Serie A che balla sempre sul filo tra partenza e permanenza. A tal proposito, Conte sarebbe stato molto chiaro con il giocatore e il suo entourage: lui ci punta, ma se ha qualche dubbio potrà tranquillamente chiedere la cessione. Conte non alzerà muri da questo punto di vista, non vuole giocatori non pienamente convinti in rosa, ma ha posto una condizione: se Anguissa veramente vorrà partire, dovrà farlo entro e non oltre il 30 luglio. Il giocatore valuta il suo futuro e intanto l’Inter sarebbe alla finestra in attesa di capire l’evoluzione della situazione. In caso di rottura con il Napoli, Marotta potrebbe veramente tentare un affondo per il centrocampista classe ’95. Una nuova pazza suggestione di mercato per l’Inter.