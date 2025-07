Mercato Milan, colpo folle! Annuncio improvviso: “Arriva dal PSG!”

Il Milan continua a scandagliare il mercato, sia in Italia che all’estero, alla ricerca dei profili ideali da consegnare ad Allegri. Negli ultimi giorni Igli Tare ha intensificato i contatti e dato impulso concreto alle operazioni rossonere, con un’accelerazione sulla trattativa per Estupinan e diverse altre piste attualmente in fase calda. E tra le priorità del club, potrebbe spuntare anche qualche sorpresa.

Milan, caccia al centravanti: tre nomi caldi per l’attacco

Per il reparto offensivo, il nome che resta in cima alla lista rossonera è quello di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, in rottura con la Juve, è un pallino di Allegri e continua a essere il profilo più gradito per rinforzare il reparto d’attacco del Diavolo. Subito dietro, i radar del Milan si sono spostati anche su Rasmus Hojlund: il danese, che con ogni probabilità lascerà il Manchester United, è monitorato con attenzione sia dai rossoneri che dalla Juventus. Attenzione però pure ad un terzo nome a sorpresa, che arriva dal PSG.

Si tratta di Gonçalo Ramos, classe 2001, attaccante portoghese del Paris Saint-Germain. Il suo nome è entrato nelle valutazioni del Milan, che avrebbe anche avviato i primi contatti esplorativi con gli agenti del giocatore per sondare la fattibilità dell’affare. Nonostante non sia stato un titolare fisso con Luis Enrique, Ramos ha chiuso la scorsa stagione con numeri sicuramente molto importanti: 19 gol e 6 assist in 46 apparizioni complessive. Il PSG non lo considera incedibile e questo alimenta l’interesse del Milan, che tiene aperta anche questa opzione per il ruolo di nuovo numero 9.