Juventus impazzita: colpo da urlo dall’Inter! | Calciomercato

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato. E tutto, lascia pensare che qualcosa di molto grosso possa succedere da qui a brevissimo. Comolli e Modesto non si fermano: hanno grossi obiettivi per la testa.

La Juve non scherza e lavora ad un ritmo serrato per provare a costruire qualcosa di importate in vista della prossima stagione. Il calciomercato deve aiutare e sicuramente, lo farà. Ecco il motivo per cui nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle sorprese niente male, anche considerando il fatto che stanno circolando delle voci che fanno pensare a delle potenziali (grosse) novità.

Il calciomercato della Juventus e quello dell’Inter s’intrecciano

E’ vero, c’è ancora da risolvere la questione relativa a Dusan Vlahovic. Nel frattempo però la Juventus non sta ferma. E secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni sussiste la possibilità di tentare un colpaccio… dall’Inter. Sì, perché a quanto pare la dirigenza bianconera avrebbe messo nel proprio mirino un big della rosa interista.

L’ultima idea della Juventus è un giocatore dell’Inter

Il nome del calciatore in questione sarebbe quello di Frattesi. Che per l’Inter è incedibile ma che, sotto sotto, potrebbe partire. Il giocatore – infatti – resta una delle opzioni ma di sicuro non un titolare della rosa di Chivu. Ed è questo il motivo che potrebbe spingere lo stesso ragazzo a fare delle valutazioni sul suo futuro. Siamo sicuri che restare all’Inter possa essere la scelta più corretta? Noi abbiamo paura di no. Motivo per cui la Juventus vorrebbe approfittarne. Come? Spingendo sulla volontà del calciatore e poi, mettendo sul tavolo di Marotta una bella offerta. Occhi aperti, dunque. Qualcosa, si sta muovendo.