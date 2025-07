Dal Napoli… alla Juventus! Comolli tenta il colpaccio di calciomercato

La Juventus è sempre molto attiva sul mercato e in queste ore stanno arrivando diverse news molto importanti in merito. Uno dei temi di calciomercato più caldi riguarda il reparto offensivo della Juve. Dopo l’arrivo di Jonathan David infatti, i bianconeri vogliono muoversi ancora molto per sistemare l’attacco.

Prima di tutto c’è da risolvere la grana Vlahovic, seguito con grande interesse soprattutto dal Milan. La Juventus vuole assolutamente piazzarlo sul mercato e trovare una soluzione il prima possibile. Nei prossimi giorni sono attesi altri contatti tra Comolli e l’entourage di Vlahovic per inquadrare la situazione. Occhio però anche ai movimenti in entrata della Signora.

Juve, calciomercato in fermento in attacco

Sappiamo che i bianconeri stanno tentando di riconfermare Kolo Muani dal PSG per completare il proprio reparto offensivo. Il francese aspetta la Juventus, ma nelle ultime ore sta ricevendo parecchie proposte importanti, soprattutto da alcuni top club della Premier League (Chelsea, Newcastle e Manchester United su tutti). Queste squadre potrebbero accontentare le richieste del PSG: per questo Kolo Muani al momento si starebbe allontanando da un possibile ritorno a Torino.

Un’alternativa di lusso potrebbe arrivare proprio dal Manchester United, visto che di recente la Juve ha messo nel mirino Rasmus Hojlund che è in uscita dai Red Devils. Il danese ex Atalanta piace agli uomini mercato bianconeri, così come al Milan di Allegri. Pista concreta, ma non semplicissima. Ecco perché le ultime news di calciomercato parlano di un altro nome davvero importante in ottica Juventus.

Parliamo di Darwin Nunez, che fino a pochissimi giorni fa è stato un grandissimo obiettivo di mercato del Napoli di Antonio Conte. Un affare che De Laurentiis non è riuscito a chiudere, lasciando così spazio all’inserimento della Juventus che in queste ore avrebbe sondato il terreno con il Liverpool per il centravanti uruguaiano. Comolli si sarebbe mosso per tentare il colpaccio anche tramite l’intermediazione del noto agente Fali Ramadani, con l’intento di abbassare le pretese economiche del club inglese, che per liberare Nunez chiede sempre 60 milioni di euro. Troppi, ma se le condizioni dovessero cambiare allora la Juve potrebbe veramente cercare l’affondo per il classe ’99 che è stato a lungo accostato al Napoli.