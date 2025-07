Calciomercato | Pedullà spaventa la Juventus: “Vi dico che…”

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato. Le ultime voci che circolano sono scottanti. Ma non tutte positive. Alfredo Pedullà in questo senso, ha fatto il punto della situazione.

La Juve deve darsi una smossa. La questione legata a Dusan Vlahovic resta in bilico. E tiene in sospeso tutte le mosse che Comolli e Modesto potrebbero fare. Il costo del giocatore il prossimo anno supera i 20 milioni di euro lordi a bilancio ed è per questo che prima si chiarisce la situazione, meglio è. Allo stesso tempo, comunque, grossa attenzione andrà posta per quel che riguarda altri calciatori che la Juve sta trattando e su cui è attesa una svolta. Pedullà in tal senso, ha messo tutti in guardia.

Il calciomercato della Juventus deve darsi una smossa

C’è la sensazione in casa Juventus, che qualcosa di importante possa accadere da qui in avanti. Ma se non si sbloccano alcune trattative, progettare sarà molto più complicato. Pedullà ha svelato sul proprio sito ufficiale che qualche difficoltà per Kolo Muani si sta avendo. E secondo il noto giornalista, i bianconeri dovranno tenere le antenne dritte: c’è il pericolo di una forte concorrenza per il giocatore. Ecco il motivo per cui la Juve deve correre. Non c’è tempo da perdere. Pedullà è stato molto chiaro. Premier e non solo hanno messo gli occhi sull’attaccante del PSG. Se la Juventus vuole assicurarselo un’altra stagione, deve correre.