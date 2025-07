Juventus-Vlahovic, annuncio clamoroso: tifosi senza parole

Dusan Vlahovic continua a far parlare di sé. E tra le indiscrezioni migliori che abbiamo raccolto ce ne sono alcune che davvero lasciano senza parole. Che succederà in casa Juventus?

Vlahovic e la Juventus, il rapporto è logoro. Ma la fine non è stata ancora stabilita. C’è molto da capire, relativamente – in special modo – a quello che potrebbe succedere nell’arco di qualche tempo. Basti pensare al fatto che siamo a fine Luglio e una soluzione non è ancora stata trovata.

Calciomercato, la Juventus lavora al futuro: occhio a Vlahovic

L’unica certezza è infatti rappresentata dal fatto che Vlahovic non sarà al centro del progetto bianconero il prossimo anno. Il resto sono voci e chiacchiere. E niente più. E allora, ecco che da qui in avanti, potrebbero esserci delle sorprese niente male.

Nello specifico, pare infatti che la Juventus potrebbe ritrovarsi seriamente con il calciatore pronto a non accettare né la risoluzione contrattuale, né la cessione. Con l’intento di andare via il prossimo anno, a zero euro. Ecco il motivo per cui il club bianconero farebbe bene a muoversi con anticiopo. E oltre a Kolo Muani, provare a prendere subito un nuovo attaccante. Tanto che ora, in pole, ci sarebbe Darwin Nunez del Liverpool. Novità, grosse, le attendiamo molto ma molto a breve.