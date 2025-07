Clamoroso Leao: addio Milan! Annuncio folle in diretta TV

Nel nuovo Milan che sta prendendo forma sotto la guida di Massimiliano Allegri, uno dei punti fermi assoluti è Rafael Leao. L’allenatore toscano lo considera una pedina chiave e ha deciso di costruire il suo progetto tecnico attorno al talento portoghese, credendo fortemente nella sua definitiva affermazione a livello internazionale. Per questo motivo, nonostante i numerosi interessamenti da parte di top club europei, Leao è stato ufficialmente tolto dal mercato. Almeno per ora.

Società come Bayern Monaco, Barcellona e Liverpool continuano a monitorare la situazione, pronte eventualmente a farsi avanti. Tuttavia, salvo offerte fuori scala e davvero impossibili da rifiutare, il Milan ha intenzione di trattenere il suo numero 10 almeno per tutta questa estate. Ciò detto, è bene tenere d’occhio anche i possibili scenari futuri che potrebbero modificare il quadro attuale.

Milan, occhio ai piani B in caso di addio a Leao

Come già accennato, Allegri punta con decisione sulla piena esplosione di Leao. Ma se questa consacrazione non dovesse concretizzarsi, i vertici di via Aldo Rossi potrebbero iniziare a valutare una sua cessione nelle prossime finestre di mercato. E in tal senso, non mancano già le alternative al vaglio.

Nel corso di una recente diretta televisiva, TeleLombardia ha svelato alcuni dei profili che potrebbero raccogliere l’eredità del portoghese nel reparto offensivo del Milan.

Tra i nomi emersi figurano Mattia Zaccagni della Lazio e Dan Ndoye del Bologna. Ma non solo: menzionati anche Antonio Nusa del Lipsia e Alejandro Garnacho del Manchester United. Infine, resta calda anche la suggestione Federico Chiesa, attualmente in uscita dal Liverpool e considerato un’opportunità concreta per i rossoneri, indipendentemente da quello che sarà il destino di Leao.

Milan, Leao sarà davvero sacrificato? Ecco come stanno le cose

Il futuro di Rafael Leao potrebbe davvero essere lontano da Milano? Al momento, questa ipotesi non è considerata dalla dirigenza rossonera. Si tratta, più che altro, di scenari teorici e proiezioni sul lungo periodo, che al momento non trovano riscontri concreti.

La posizione del club è chiara: Leao resta un punto di riferimento imprescindibile, e lo stesso Allegri punta con decisione sulla sua crescita definitiva. Per ora, insomma, siamo nel campo delle possibilità e non delle intenzioni. Come sempre, sarà il rendimento sul terreno di gioco a stabilire se e quando certe riflessioni potranno trasformarsi in strategie di calciomercato reali.