Clamoroso annuncio di mercato: “Addio Juventus, vado al Milan!”

Come ben sappiamo, c’è un nome pesante che lega questa calda sessione di calciomercato di Juventus e Milan. Parliamo ovviamente di Dusan Vlahovic, corteggiatissimo da Allegri che lo vorrebbe con sé a Milano e attualmente separato in casa a Torino.

La situazione relativa al centravanti serbo è sicuramente spinosa e complicata. La Juve vuole cederlo il prima possibile per alleggerire il monte ingaggi e non rischiare di perdere Vlahovic a zero la prossima estate. Il Milan invece attende il momento buono per tentare l’affondo concreto, sapendo che c’è l’ostacolo ingaggio che deve essere superato. Tutte cose ormai note a tutti. Meno nota invece una delle ultime news che sono spuntate nelle ultime ore che parla di un altro intreccio di mercato tra i due club rivali.

Milan-Juventus, nuovo derby di calciomercato

Milan e Juve infatti condividerebbero un obiettivo di mercato importante e a sorpresa. Come riferito infatti da Transferfeed, rossoneri e bianconeri si sarebbero mossi per l’ormai ex Real Madrid Lucas Vazquez, duttile jolly di grande esperienza internazionale che si è svincolato da poco dai Blancos e che dunque è disponibile a parametro zero. E c’è di più.

Sempre secondo le ultime notizie che stanno rimbalzando, il Milan sarebbe attualmente più avanti e in vantaggio per Vazquez rispetto alla Juventus. Allegri e Tare cercano profili di esperienza, soprattutto sulle fasce dove i rossoneri sono attualmente molto sguarniti. Il Diavolo dunque potrebbe veramente beffare la Vecchia Signora per quanto riguarda questo nuovo derby di mercato. Situazione da seguire e da monitorare in vista delle prossime settimane.