Calciomercato Inter, tifosi in delirio: “E’ fatta”

Nuovi aggiornamenti legati all’Inter parlano di quello che potrebbe succedere in sede di calciomercato. Occhio alle sorprese, che davvero non mancheranno.

L’Inter vuole rendere la propria rosa più forte: è tutto vero. Ed è per questo motivo che in questi giorni si parla moltissimo di quello che potrebbe succedere da qui alle prossime settimane. Quando il club nerazzurro tenterà di mettere a terra tutta una serie di operazioni che possano essere utili alla costruzione di qualcosa di grande. Nello specifico, come è ovvio, ci sono dei colpi che rischiano di essere molto più pesanti e vicini di altri.

Il calciomercato dell’Inter non si fermerà a Lookman

Secondo quanto viene raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero ampie possibilità che per Lookman sia tutto chiuso. Certo, non è ancora ufficiale. Ma da quanto abbiamo raccolto l’Inter avrebbe superato definitivamente la concorrenza del Napoli. Che secondo noi, era solo per “infastidire” il club nerazzurro. Alla fine, Marotta dovrebbe averla spuntata. Motivo per cui i tifosi dell’Inter possono festeggiare. Quello di Lookman è un colpo da paura. E non sarà l’ultimo.

Stando a quanto abbiamo raccolto, infatti, il prossimo acquisto dovrebbe essere Leoni del Parma. Anche per lui è pronta un’offerta superiore ai 40 milioni di euro.