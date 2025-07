La Juventus ha deciso: colpo in arrivo! Poco fa l’annuncio in diretta

La Juventus ha deciso: vuole assolutamente un altro grande colpo di calciomercato per l’attacco dopo l’acquisto a parametro zero di Jonathan David. Su questo, ormai, non ci sono più grandi dubbi. Possiamo dunque prendere per realtà il fatto che a Torino sbarcherà un’altra punta di grande spessore nel corso di questa sessione di mercato. Ma chi potrebbe veramente arrivare?

Un’idea rimane sempre quella di trattenere e riconfermare in qualche modo Kolo Muani, trovando un nuovo accordo con il PSG. Una pista che però si starebbe facendo più complicata e tortuosa nelle ultime ore. Questo perché per il francese avrebbero fatto irruzione anche altri top club europei, come il Manchester United, Chelsea e Newcastle.

Tutti club molto ricchi, che potrebbero soddisfare le richieste economiche dei parigini acquistando Kolo Muani a titolo definitivo per circa 40 milioni di euro. Ecco dunque che la Juve è costretta a muoversi anche su strade alternative. Una in particolare sta prendendo sempre più quota in queste ultime ore.

Juve, ecco l’alternativa di calciomercato per l’attacco

Attenzione infatti a Rasmus Hojlund, attaccante ex Atalanta classe 2003 del Manchester United. Secondo quanto riferito in diretta TV da SportMediaset, il centravanti danese starebbe effettivamente diventando sempre più un obiettivo di mercato concreto della Juventus. Hojlund sarebbe effettivamente in uscita dal Manchester United, che potrebbe metterlo sul mercato qualora arrivasse un altro attaccante di spessore dal mercato. Magari proprio quel Kolo Muani che si sta allontanando dalla Juve in questo momento. Bisognerà capire comunque quali saranno le richieste dei Red Devils per lasciar partire Hojlund, che intanto sarebbe finito nei radar anche del Milan.