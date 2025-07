Inter, addio Calhanoglu? Arriva l’annuncio improvviso

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardanti l’Inter. Le novità in casa nerazzurra non sembrano fermarsi. Anzi. A dire la verità tutto lascia pensare che delle sorprese possano essere dietro l’angolo. Ed è questo il senso ed il motivo che potrebbe scatenare qualche grosso colpo di scena da qui in avanti. Alle prossime settimane. Nello specifico, in questa giornata vogliamo riportarvi quelle che sono le dichiarazioni del giornalista del CorSport – Ivan Zazzaroni – relativamente a Calhanoglu e a quello che potrebbe essere il suo futuro legato alle scelte di calciomercato.

Zazzaroni non ha dubbi sul calciomercato dell’Inter

Al netto di tutte le voci che stanno uscendo fuori, infatti, secondo Zazzaroni: “Penso che Calhanoğlu resterà all’Inter un altro anno“. Parole molto nette che sembrano sancire – da chi ne sa certamente più di noi – quello che potrebbe essere il prossimo futuro del calciatore nerazzurro. Niente Turchia, solo Inter. Che nel frattempo, pure, avrebbe le idee chiarissime.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, infatti, l’Inter potrebbe accettare qualche offerta solo entro e non oltre il 1° Agosto. Chi vuole Hakan è avvisato.