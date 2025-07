Calciomercato Juve, colpo vicinissimo? Parla Di Marzio

La Juventus sta lavorando alla costruzione di qualcosa di molto grosso. In questo senso, tutti gli aggiornamenti che arrivano rendono l’idea di come Comolli e Modesto siano convinti di poter affondare più di qualche colpo nell’arco di poco tempo. L’idea è estremanente chiara: si vuole provare a mettere a disposizione di Tudor una formazione che possa essere davvero migliore di quella attuale.

Juventus all’opera in sede di calciomercato

Come fare? Beh, il calciomercato è senza dubbio l’unica via. E in effetti, la Juventus si sta dando da fare in questa direzione. Ad esempio comprando Jonathan David. Un acquisto che secondo noi è stato davvero sottovalutato. E che per la Juventus non sarà l’ultimo. Anzi. Secondo quanto viene riportato da Di Marzio, i bianconeri stanno lavorando anche in altre direzioni. Andiamo a vedere quali con le sue parole.

Le parole di Gianluca Di Marzio su Kolo Muani

“Stanno continuando i contatti tra le parti. Non solo con il PSG ma anche con gli agenti del ragazzo. La Juve, infatti, vuole riuscire a trovare il modo di avere un accordo per il giocatore. Anche se il PSG non ha ancora aperto al prestito con diritto di riscatto“. Insomma, la situazione è quella che è. Ancora non c’è niente di definitivo. Ma la Juve in poco tempo vuole portare Kolo Muani alla Juventus. E questo, lo ha confermato anche lo stesso Di Marzio.