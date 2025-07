Osimhen-Juventus, annuncio clamoroso che cambia tutto

La Juventus non prenderà Osimhen in questa sessione di calciomercato. La notizia ormai è chiara. Il Napoli s’è imposto e con ogni probabilità il giocatore andrà in Turchia. Secondo quelle che sono le nostre indiscrezioni, esisteva la possibilità di vederlo a Torino. Cioé, lui alla Juve ci sarebbe venuto di corsa. Allo stesso tempo, però, a decidere è il Napoli. Che nonostante un mercato stratosferico, continua a temere la Juventus. Tanto da vietarle in qualche modo un colpaccio. Da qui, però, arriva una nuova voce.

Osimhen, la Juventus ed il calciomercato

La Juventus – lo sanno anche i sassi – avrebbe tentato un approccio il prossimo anno per Osimhen. Ma secondo quanto sta circolando, per mandarlo in Turchia, il Napoli avrebbe chiesto l’inserimento di una clausola rescissoria utile a vietare un suo addio per i prossimi 3 anni, direzione Serie A. Una mossa questa, che è un annuncio clamoroso. Che conferma – ancora una volta – quanto non bastino Conte e De Bruyne per tranquillizzare il Napoli.

Da quelle parti, la Juventus continua a far paura. E continuerà ad essere così da qui in avanti. E lo diciamo nella misura in cui Osimhen o no, comunque, il Napoli proseguirà nell’avere più di qualche problema con il club bianconero. Anche quando ci sarebbe la possibilità di incassare tanti, tantissimi soldi.