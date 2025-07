Juventus-Milan, tifosi senza parole: follia di calciomercato!

In questa finestra estiva di mercato, il Milan sta monitorando con grande attenzione anche alcune dinamiche che riguardano da vicino la Juventus. I percorsi delle due società, infatti, sembrano destinati a incrociarsi ripetutamente nel corso di questa sessione di calciomercato.

Il caso più emblematico è certamente quello legato alla complessa situazione di Dusan Vlahovic, centravanti serbo fortemente apprezzato in casa Milan che però rappresenta un nodo non semplice da sciogliere per la Juve. Il club rossonero è sulle sue tracce, mentre i bianconeri lavorano per trovargli una nuova sistemazione quanto prima. Ma attenzione, perché secondo le ultime indiscrezioni, gli intrecci tra i due club potrebbero aumentare.

Milan-Juve, nuovo incrocio di mercato

Nelle ore più recenti infatti, il Milan avrebbe accelerato per un altro profilo offensivo seguito anche dalla stessa Juventus. Ci riferiamo all’attaccante danese Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United. I rossoneri avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi per valutare la fattibilità dell’operazione. Ma questa manovra potrebbe servire al Milan su due fronti.

Da un lato rappresenta un’opportunità concreta per rinforzare il proprio reparto offensivo, dall’altro potrebbe mettere pressione alla Juve, che per convincere il Milan a tirarsi fuori dalla corsa a Hojlund potrebbe anche decidere di agevolare la partenza di Vlahovic, anche concedendogli una ricca buonuscita. Attenzione dunque agli sviluppi su questi fronti caldi di calciomercato tra Milan e Juve.