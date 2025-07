Juventus choc: valuta un colpo dall’Inter! / Calciomercato

La Juve non scherza, fa sul serio. E rispetto al calciomercato di questa sessione sembra pronta ad una rivoluzione di quelle pesanti e molto importanti. Ecco il motivo per cui fa rumore una voce che che sta circolando rispetto all’Inter. Che in rosa ha un giocatore che la Juve potrebbe voler portare a Torino.

Calciomercato Juventus, difficoltà in attacco

La Juventus resta a secco in attacco: Kolo Muani è in bilico, Osimhen è saltato e Vlahovic è pronto a dire addio. In qualunque modo. Ecco il motivo per cui il club bianconero sembra davvero pronto ad affondare un colpo importante. Che possa dare uno sprint e che sorpattuto possa mettere la Juventus nella posizione di non trovarsi in difficoltà da qui al prossimo futuro. Tra le varie opzioni che circolano, ce n’è una che ci sembra davvero grossa. E che parla di un possibile acquisto dall’Inter.

Inter, il calciomercato può regalare l’addio di un big

Secondo quanto raccolto in esclusiva da reggionelpallone.it infatti la Juve starebbe facendo delle serie valutazioni su Thuram. L’attaccante dell’Inter potrebbe restare a secco lì davanti, dopo che Lookman sembra ad un passo dall’arrivare a Milano. Da qui nasce l’idea della Juve e la potenziale disponibilità nerazzurra a cedere. Per la Juventus sarebbe un colpo incredibile, non ci piove. Ma allo stesso tempo bisognerebbe spendere una somma di soldi molto importante. Ragione per cui ci aspettiamo delle sorprese grosse e significative. Staremo a vedere. Ma Thuram alla Juve sarebbe il top. Del top.