Milan-Napoli, clamoroso: follia da 30 milioni di euro! / Calciomercato

Occhio ai possibili intrecci di calciomercato che potrebbero coinvolgere alcuni club della nostra Serie A. Tra scambi, interessi, affari in sinergia e obiettivi in comune, non è infatti così raro che si accendano dei veri e propri derby di mercato che vedono protagoniste diverse squadre italiane.

L’ultimo caso potrebbe essere quello che accomuna Milan e Napoli. E no, questa volta non parliamo di Victor Osimhen, in uscita dal club azzurro che effettivamente è stato accostato anche ai rossoneri nelle scorse settimane. In questo caso parliamo di un nome completamente nuovo sia per Milan che per Napoli, un obiettivo a sorpresa da ben 30 milioni di euro.

Milan e Napoli, nuovo obiettivo di mercato

L’indiscrezione è stata rilanciata dal noto sito spagnolo Fichajes.net, secondo cui i due club italiani avrebbero messo nel mirino lo stesso obiettivo per rinforzare ulteriormente i loro reparti di centrocampo: Yangel Herrera del Girona. Il centrocampista di 27 anni potrebbe cambiare aria nel corso di questa sessione di calciomercato, visto che il club spagnolo non lo reputa intoccabile e anzi avrebbe aperto alla sua cessione.

Herrera attualmente è in scadenza nel 2027 e nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Stando alle indiscrezioni provenienti direttamente dalla Spagna però, il prezzo sarebbe trattabile e potrebbe scendere sensibilmente. Una ghiotta occasione di mercato dunque, che sarebbe stata fiutata sia dal Napoli che dal Milan. Duello di calciomercato in arrivo?