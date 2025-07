Juventus, pazzia di calciomercato: “Colpo a parametro zero”

Comolli e Modesto adesso non scherzano: in mente hanno qualcosa di molto grosso rispetto al calciomercato. Ma sono possibili anche delle sorprese niente male… e altre più deludenti. Il punto della situazione.

In casa Juventus – non ci piove – le novità rischiano di essere tutte molto particolari. Il calciomercato potrebbe stravolgere le mosse del club che sembra in ballo su più tavoli diversi. C’è quello legato alle cessioni con Dusan Vlahovic che mette davvero a rischio la pazienza della Juve e poi, c’è anche quello legato agli acquisti con delle sorprese che potrebbero arrivare da Milano: occhio a Frattesi. E poi? Occhio pure ai parametri zero. A quelli rimasti senza squadra.

Mercato Juventus | Occhio alle sorprese

Secondo quelle che sono alcune indiscrezioni di queste ore, infatti, la Juventus starebbe valutando di prendere in considerazione Lucas Vazquez, rimasto senza squadra dopo i 10 anni al Real Madrid. Sarebbe un colpo clamoroso, per certi versi. Anche se potrebbe non incontrare il favore di tanti tifosi. Per ora è una voce. Quello che accadrà lo staremo a vedere. Di certo, la Juve, farà le sue valutazioni.