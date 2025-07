Calciomercato Juventus, bomba clamorosa su Vlahovic

Il calciomercato in casa Juventus continua ad essere al centro delle voci. E delle indiscrezioni. Anche per questo motivo, nei prosimi giorni potrebbe succedere davvero di tutto.

La Juventus non scherza: Comolli e Modesto sembrano avere le idee estremamente chiare sul da farsi. E lo diciamo nella misura in cui in questi giorni non si fa altro che parlare di quelle che potrebbero essere le prossime mosse del club. In tema di calciomercato, infatti, non mancheranno le sorprese. Anzi. A dire la verità ce ne sono alcune che potrebbero anche sconvolgere e non poco la piazza bianconera.

Calciomercato, la Juventus rischia grosso con Vlahovic

Secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni che stanno filtrando, infatti, una sorpresa incredibile potrebbe essere rappresentata da una decisione che Dusan Vlahovic potrebbe prendere nell’arco dei prossimi giorni. Nello specifico, si tratterebbe di una possibile rescissione del contratto. Il motivo? Ancor più clamoroso.

Stando alle ultime voci, il calciatore potrebbe decidere di andare via dalla Juventus – liberandosi – per trasferirsi all’Inter. A zero. Avete capito bene. Una voce, questa, che se confermata potrebbe davvero mettere in difficoltà la Juventus. Le prossime ore saranno utili anche per questo. A capire quello che sta succedendo. E quello che alla fine potrebbe succedere per davvero.