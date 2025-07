Calciomercato Juve, tifosi sconvolti: ultim’ora Sky su Vlahovic

Il calciomercato della Juventus è bloccato da tante situazioni che ancora non trovano il modo di concludersi in un senso o nell’altro. Dalle cessioni ai rinnovi, dalle trattative avviate ai prestiti che stanno per scadere e che cercano riscatto. Tanti dossier, insomma, sulla scrivania di Damien Comolli. Se proprio dovessimo fare una scala delle priorità, il nodo Vlahovic sarebbe sicuramente il tema dei temi in questa fase. Da una sua cessione arriverebbero quattrini freschi da reinvestire in sede di mercato, ma soprattutto senza cessione si rischierebbe di perderlo a zero e di registrare sul bilancio del club. Di questo, e in generale del momento che sta vivendo la Juventus, si è parlato negli studi di Sky. Andiamo a vedere cosa hanno detto.

Sky Sport – Calciomercato Juventus: ultima ora su Dusan Vlahovic

Luca Marchetti, noto giornalista, commentatore di calciomercato, ha detto negli studi di Sky Sport: “In casa Juventus c’è il nodo Vlahovic da sciogliere, c’è da convincere il Paris Saint-Germain a far rimanere Kolo Muani. In primis con una condizione simile a quella con cui era stato alla Juventus durante gli ultimi sei mesi, cioè in prestito. Oppure cercare di capire se invece ci sono gli spazi soprattutto, eventualmente, dopo una cessione di Vlahovic per un’acquisizione a titolo definitivo”.

Dalle sue parole, capiamo bene la centralità che ha Dusan Vlahovic all’interno dell’economia della Juventus. Dalla sua cessione – o non cessione, a questo punto – ci passa un bel pezzo del calciomercato che la società potrà fare – o non fare – da qui in avanti. Marchetti, su questo, ha spiegato che: “Molto delle strategie della Juventus in attacco, come ormai sappiamo benissimo, dipende proprio da quello che succederà con questo giocatore qua, con Vlahovic che ha un anno dalla scadenza del contratto a un ingaggio molto pesante ma finora non sono arrivate offerte per lui”.