Osimhen alla Juventus: annuncio clamoroso di calciomercato

Un aggiornamento di quelli importanti, di quelli pesanti. E’ quello che sta circolando in queste ore e che racconta molto bene quello che potrebbe succedere nell’arco di qualche tempo. E che riguarda nello specifico la Juventus, il Napoli e Osimhen.

Il calciomercato della Juventus s’accende… ma occhio al Napoli

Se ne è parlato per settimane e adesso iniziano a circolare nuovi aggiornamenti molto importanti riguardanti Osimhen. Salvo colpi di scena, il calciatore nei prossimi giorni dovrebbe finire in Turchia, al Galatasaray. Una notizia che sembra oramai conclamata e su cui non ci aspettiamo particolari novità. In questo senso, comunque, grossa attenzione andrà riposta per quel che concerne una vocina che sta circolando con grossa insistenza e che svela lo stato delle cose proprio su questo argomento.

A quanto pare, infatti, il Galatasaray avrebbe accettato di inserire nell’accordo che sta facendo con il Napoli, una clausola per cui si chiede alla società Turca di non vendere Osi ad un club Italiano per i prossimi 3 anni. Avete capito bene. Una clausola che così impedirebbe alla Juventus di tentare un approccio con il calciatore magari, già la prossima estate. Cosa, questa, che era circolata qualche tempo fa. Non sappiamo quello che succederà da qui a breve. Di sicuro, però, questa sarebbe una mossa clamorosa da parte di ADL che metterebbe la parola fine sulla possibilità di vedere – almeno nel breve periodo – Osimhen in bianconero.