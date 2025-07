Follia Inter: colpo dalla Juventus! Di Marzio sgancia la bomba

Come vi abbiamo raccontato a più riprese anche negli ultimi giorni, il calciomercato di Juventus e Inter potrebbe intrecciarsi in più di un’occasione durante questa estate. I due club hanno infatti ancora qualche obiettivo di mercato in comune e altri potrebbero spuntare nel corso delle prossime settimane. In particolare, al momento sono due i nomi più chiacchierati nel mirino sia dell’Inter che della Juve.

Il primo è il giovanissimo difensore classe 2006 Giovanni Leoni, gioiellino di assoluto valore di proprietà del Parma. Un talento puro e italiano, che i gialloblù valutano parecchio. Per quanto riguarda la mediana invece, vi abbiamo già parlato di Ederson dell’Atalanta, che sarebbe appunto tra gli osservati speciali sia dei bianconeri che dei nerazzurri di Milano. Attenzione però, perché nelle ultime ore si è parlato anche di un clamoroso obiettivo di calciomercato dell’Inter direttamente dalla Juventus.

Inter, possibile colpaccio di calciomercato dalla Juve: le ultime news

Fari puntati infatti su Nico Gonzalez, che potrebbe salutare la Vecchia Signora già questa estate. L’Inter avrebbe fiutato l’occasione e avrebbe aggiunto alla propria lista di mercato anche l’argentino come possibile alternativa ad Ademola Lookman. La conferma è arrivata anche dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sul proprio sito ufficiale ha sottolineato: “Nico Gonzalez rimane una soluzione per l’Inter se non arriva Ademola Lookman, su cui ha puntato gli occhi anche l’Atletico Madrid. Il club spagnolo però ha puntato anche l’argentino della Juventus. Su Nico Gonzalez e Lookman rimane quindi anche l’Atletico Madrid oltre all’Inter. I nerazzurri e gli spagnoli si stanno quindi giocando questi due rinforzi offensivi”. Occhio dunque a questo ennesimo possibile incrocio di mercato tra Juve e Inter.