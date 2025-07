La Juventus fa paura: colpo clamoroso di calciomercato!

La Juventus è al lavoro: c’è tutta l’intenzione di provare a costruire una formazione di primo livello ma allo stesso tempo si sta valutando anche chi manda via. E gli ultimi aggiornamenti, sono di quelli davvero molto pesanti.

Una Juventus in prima linea: il calciomercato è entrato ufficialmente nel vivo ed è anche per questo motivo che – sotto sotto – si continua a lavorare per capire dove andare a mettere le mani. Lo sa bene Comolli, lo sa bene Modesto. Tanto che in questi giorni si lavora su almeno due colpi importantissimi.

Doppio colpo di calciomercato e non solo per la Juve

Il primo è certamente quello che ci porta a Conceicao. Il secondo, è quello che ci parla di Sancho. Due giocatori complementari e non alternativi come qualcuno vuole far credere. Ecco il motivo per cui è molto importante capire che la Juventus, vuole fare una grande squadra. E per farlo, dovrà prendere entrambi. Cosa che secondo noi farà. Ma non è finita. Secondo quelle che sono le nostre indiscrezioni infatti ci sarebbe nel mirino anche un altro colpo davvero top.

Juventus all’opera per un colpo super a centrocampo

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Reggionelpallone.it infatti, esiste la possibilità di un affondo per un grandissimo colpo a centrocampo. Stiamo parlando di Ederson, dell’Atalanta. E’ un nome che piace anche ad Inter e Milan ma secondo quelle che sono le nostre informazioni, appunto, la Juventus vorrebbe tentare un approccio per portarlo a Torino. Al momento sono voci, ovvio. Ma da qui a breve, potrebbero arrivare delle novità davvero pesanti in merito. Non resta altro da fare che attendere. E vedere quel che succederà. La Juve, però, è scatanta.