Juventus e Inter, follia di mercato: “60 milioni di euro!”

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo, con i maggiori club di Serie A impegnati a rinforzarsi in vista della nuova stagione. Tra le big ovviamente ci sono Juventus e Inter, sempre molto attivi su diversi fronti caldi. E, nel corso di questa bollente sessione di mercato, le strade di bianconeri e nerazzurri potrebbero anche incrociarsi.

Entrambe in effetti sono alla ricerca di elementi di qualità. L’Inter ha l’obiettivo di ringiovanire la rosa a disposizione di Chivu, tenendo sempre d’occhio le possibili uscite eccellenti (come quella di Calhanoglu). La Juve dal canto suo è impegnata su diversi tavoli: dagli esterni offensivi (fatta per Conceicao, sempre caldo Sancho) ad altri obiettivi importanti. Come detto però, occhio ai possibili intrecci di calciomercato proprio tra Juventus e Inter per un nome da ben 60 milioni di euro.

Inter e Juve, obiettivo di mercato da almeno 60 milioni

Come riferito infatti da TMW, nel mirino di entrambi i club c’è il brasiliano Ederson, che potrebbe lasciare l’Atalanta nel corso di questa sessione di calciomercato. In Serie A sono proprio Inter e Juventus a seguire con molto interesse l’evoluzione della situazione relativa al futuro di Ederson, ma sul classe ’99 hanno comunque messo gli occhi anche altri club esteri. La Dea però spara molto alto per il proprio centrocampista, che viene infatti valutato almeno 60 milioni di euro. Una cifra decisamente importante ed elevata, ma che al momento sembrerebbe non distogliere le attenzioni dei nerazzurri e dei bianconeri sul ragazzo. Derby di mercato alle porte per Juve e Inter per Ederson? Situazione da seguire nelle prossime settimane.