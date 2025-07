Inter, tifosi sconvolti: “Addio pesantissimo, purtroppo”

L’Inter sta lavorando per costruire qualcosa di grosso e di importante. E tutte le notizie che abbiamo raccolto vanno assolutamente in questa direzione. Ma occhio, potrebbero esserci anche degli addii pesanti.

Beppe Marotta fa sul serio, non scherza. Anzi. A dire la verità, in queste ore non si sta facendo altro che provare a capire quelle che potrebbero essere le sue prossime mosse. Mosse importantissime, che potrebbero mettere il club nerazzurro nella condizione di stravolgere la prossima stagione. Va detto: c’è una voce che più di altre sta facendo rumore. Ed è per questo motivo, per questa ragione, che vogliamo riportarvela.

Calciomercato Inter, buone notizie… e brutte novità

Lo avrete letto sul CorSport: l’Inter ha messo nel mirino Lookman. Un calciatore forte, fortissimo. Per cui l’Atalanta vorrebbe 50 milioni di euro. Una somma importante, per carità. Ma per un giocatore che rappresenterebbe un investimento, oltre che un colpo per rinforzare la rosa. Motivo per cui Oaktree potrebbe dare l’ok. Ma c’è di più. Una notizia che non piacerà ai tifosi nerazzurri.

Secondo quanto viene riportato da Biasin, infatti, l’arrivo di Lookman significherebbe con ogni probabilità l’addio di Thuram. Una notizia, questa, che è stata svelata dal giornalista su X e che sta facendo parlare. Non sappiamo quello che succederà. Di sicuro, però, possiamo confermare che qualche possibilità di un addio esiste. Thuram, infatti, potrebbe davvero finire in Premier League. Occhi aperti, perché qualcosina si sta muovendo anche in quella direzione. Staremo a vedere.