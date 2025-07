Vlahovic al Milan, arriva l’annuncio improvviso | Calciomercato

Le ultime indiscrezioni che filtrano parlano estremamente chiaro: resta viva l’idea che da qui a qualche giorno, possano succedere cose grosse per quanto riguarda Dusan Vlahovic.

Juventus, le ultime novità di mercato parlano chiaro (speriamo)

Il calciomercato sta per entrare ufficialmente nel vivo. Tutto, infatti, lascia pensare che ci possano essere delle sorprese niente male sul fronte legato a Juventus e Milan. Due club che stanno provando a capire quali mosse portare a termine e che di mezzo, hanno un nome grosso come quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante Serbo, infatti, è in rotta totale per quel che concerne il rapporto col club bianconero e da tempo si sta cercando una soluzione che possa far felici tutti. E questa soluzione, ora più che mai, ha un nome molto preciso.

Calciomercato Milan, Vlahovic ha già deciso

Stiamo ovviamente parlando del Milan. Non date retta altre altre voci: sono balle. Il giocatore ha declinato delle offerte provenienti dalla Premier League: vuole restare in Serie A. Farlo con Allegri come allenatore è quel che vuole e per questo, Tare, sta pianificando seriamente il colpaccio. La novità è proprio questa: dalle parole molto presto si passerà ai fatti. Ed è per questo motivo, per questa ragione, che ci attendiamo delle sorprese nell’arco di poco tempo. Va detto, infatti, che già entro 7-10 giorni, la dirigenza rossonera starebbe preparando l’assalto. Bussare cioé alla porta della Juventus con una grossa offerta per le mani. La spinta del calciatore, in questo senso, potrebbe essere poi decisiva. Nel frattempo comunque il giocatore è in attesa. Secondo quelle che sono indiscrezioni esclusive che Reggionelpallone.it può svelarvi, al momento la priorità del ragazzo sarebbe proprio quella di vestire la maglia del Milan. Il resto, sono chiacchiere. E basta.