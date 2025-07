La Juventus lavora a un colpo clamoroso: Pedullà conferma tutto! / Calciomercato

Il mercato della Juve continua a muoversi su diversi fronti caldi. Tra uscite e nuovi possibili colpi in entrata, la Vecchia Signora sta lavorando a tante trattative di un certo calibro, senza escludere anche possibili sorprese. Tra le situazioni di calciomercato più importanti di casa Juventus c’è sicuramente quella relativa agli esterni offensivi.

In questo senso, i due obiettivi prioritari si stanno sensibilmente avvicinando nelle ultime ore. Parliamo chiaramente di Francisco Conceicao, che la Juventus ha deciso di riscattare dal Porto, e Jadon Sancho, che potrebbe arrivare dal Manchester United. Due colpi di livello e di spessore per le fasce d’attacco bianconere. Occhio però, perché la Juve sta lavorando anche a un altro grande colpaccio di calciomercato per un altro ruolo.

Juventus, pazza idea di mercato

Occhio infatti a quello che bolle in pentola a centrocampo. La Signora infatti vuole intervenire in maniera forte anche in mediana e a tal proposito in queste ore sono circolati diversi nomi. Dalla suggestione Kessie, ex Milan oggi all’Al-Ahli, al gioiello brasiliano classe 2001 André, di proprietà del Wolverhampton. Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha però fatto un altro nome sul suo canale YouTube. Ecco quanto riferito dal giornalista.

“C’è Morten Hjulmand che alla Juve piace moltissimo. Il danese è un grandissimo interprete del ruolo, l’ennesima trovata del Lecce che lo acquistò a poco per poi cederlo allo Sporting Lisbona per circa 20 milioni di euro. Adesso Hjulmand ha una clausola importante, ma è un ostacolo aggirabile anche se lo Sporting è una bottega carissima. Alla Juve questo giocatore piace molto, la valutazione non scende sotto i 50 milioni. Ma un fatto che fa pensare che i bianconeri possano pensarci è che con lo Sporting ci sia un discorso davvero molto ben avviato per la cessione di Alberto Costa, con la Juve che dovrebbe incassare una ventina di milioni”.