L’Inter valuta un colpo clamoroso dal Real Madrid | Mercato

Calciomercato Inter, che bomba! Marotta valuta un colpo da urlo

Inter al lavoro per fare le cose sul serio. Marotta pronto a scatenarsi. E no, non è uno scherzo. Il calciomercato dell’Inter rischia seriamente di accendersi a livelli alti. Nel senso che i nerazzurri stanno cercando prima di ogni cosa, di pianificare le prossime mosse per tempo. Senza il rischio che sarebbe gravissimo di arrivare impreparati in vista di una stagione in cui Chivu sarà messo a dura prova, dopo l’addio di Inzaghi. Da qui, nasce l’idea di tentare un approccio attento ma fortissimo, in sede di calciomercato. Si vuole provare a seguire una linea molto chiara, come quella dettata da Oaktree: servono calciatori forti, sì. Ma anche molto giovani. Per fare un domani player trading. In questo senso, proprio in queste ore stanno circolando in maniera sempre più insistente delle voci che ci dicono come Marotta abbia messo nel mirino un colpo grosso. Secondo noi, enorme.

Secondo quelle che sono le indiscrezioni che possiamo riportarvi in anteprima – vedrete, tra qualche giorno ne parleranno tutti – l’Inter avrebbe messo nel mirino Arda Guler. Il fenomeno del Real Madrid che a 20 anni vale già 60 milioni di euro. Un colpo super. Che potrebbe dare ai nerazzurri la spinta necessaria per fare grandi cose sin da subito, ma anche con uno sguardo sul futuro. Marotta lo starebbe valutando, dopo aver capito che arrivare a Nico Paz – vista la reticenza del Como – è praticamente impossibile. Dunque, staremo a vedere. Di sicuro, Guler all’Inter, sarebbe un colpo di quelli clamorosi. E super-positivi. Non resta altro da fare che attendere per vedere i prossimi sviluppi. Qualcosa di interessante è dietro l’angolo.